AMRABAT, Occhi di Juve e Milan. No rinnovo per Castro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sofyan Amrabat non resterà al Manchester United. Lo ribadisce oggi La Nazione, con l’esperienza inglese del marocchino che non si è rivelata come si aspettasse in primis l’ex viola. Il centrocampista farà rientro alla base dal prestito ai Red Devils, e sarà un altro capitolo da affrontare per la gestione Pradè-Burdisso. Ad ora, riporta il quotidiano, hanno fatto un sondaggio per il marocchino già Milan e Juventus.

C’è poi il caso Gaetano Castrovilli. In scadenza il 30 giugno, ora come ora non ci sono margini di apertura al dialogo per un possibile rinnovo col centrocampista ex Cremonese.