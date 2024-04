AMRABAT, Lo United non lo riscatta. A giugno a Firenze

FirenzeViola.it

Nella sua edizione oggi in edicola il Corriere Fiorentino sottolinea come Amrabat non verrà riscattato dal Manchester United. Il club inglese avrebbe già annunciato la notizia al calciatore marocchino che, quindi, a giugno tornerà a Firenze. L'ex centrocampista del Verona, escluso anche nel match di campionato che i Red Devils hanno giocato contro il Chelsea, era arrivato in Inghilterra con la formula del prestito oneroso (circa 10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.