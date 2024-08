AMRABAT, In Turchia. Resta in piedi la trattativa Baturina

© foto di giacomo.galassi

Oltre ai consueti commenti post partita, sui quotidiani di oggi trova spazio inevitabilmente anche il mercato, giunto al suo ultimo giorno. La Nazione riparte scrivendo dell'imminente cessione di Sofyan Amrabat, per il quale - come anticipato ieri sera dalla nostra redazione - la Fiorentina ha ricevuto un'offerta da 2 milioni di prestito più 13 di obbligo di riscatto da parte del Fenerbahce, operazione destinata ad andare in porto. Chiusa invece la questione Mangala, in entrata il quotidiano precisa come i viola continuino a spingere per Martin Baturina: le parti non sono ancora vicine ma i contatti sono andati avanti finora.

A centrocampo restano vive poi le candidature di Folorunsho e Bove, mentre per la fascia sinistra può tornare alla carica il nome di Robin Gosens, gradito eccome da Palladino.