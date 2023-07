AMRABAT, In bilico tra i soldi e giocare in una big

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione di Sofyan Amrabat. Nelle ultime ore, come riportato anche dal portale marocchino Hyzrsport.com, l’Al-Ahly sta facendo un vero e proprio assalto per il centrocampista viola. Il club arabo non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche del presidente Rocco Commisso: di conseguenza la scelta spetta ad Amrabat.

Il marocchino è in bilico tra la volontà di andare a giocare in una big europea (Manchester United in testa), opzione forse da lui preferita, e il fortissimo richiamo dei soldi. La Fiorentina si augura che Amrabat si lasci convincere dagli arabi (che potrebbero sborsare anche più di trenta milioni) dato che con il guadagno della possibile vendita, rafforzerebbe la squadra in più settori: portiere, difensore centrale, mediano e centravanti.