AMRABAT, Il marocchino tornerà in regia con il Napoli

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio a una settimana di distanza dall'andata delle semifinali di Conference contro il Basilea, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha ritrovato la sua testa pensante di centrocampo: da ieri Amrabat - escluso dalla trasferta di Salerno per una botta subita contro la Samp - ha ripreso a lavorare in gruppo e si candida al ruolo da titolare sia dopodomani con il Napoli che, soprattutto, nel match contro gli svizzeri che mette in palio una fetta della finale di Praga. Con lui dovrebbe figurare anche Bonaventura, decisivo all'Arechi con l'assist per il 2-2 di Ikoné.