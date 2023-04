AMRABAT, Domani sarà la centesima presenza in viola

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat nella semifinale di Coppa Italia di domani contro la Cremonese potrebbe raggiungere le cento presenza in maglia viola (in tutte le competizioni). Ovviamente il modo migliore per festeggiare questo traguardo è una vittoria, in modo da agguantare anche un altro obiettivo: la prima finale italiana. Per il marocchino quindi la partita di domani vale doppio e vediamo se riuscirà a raggiungere entrambi i traguardi facendo contento sé stesso e i tifosi. A riportare la notizia è Il Tirreno.