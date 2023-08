AMRABAT, Condizioni Juve ad oggi infattibili. Lo United...

FirenzeViola.it

Tiene ancora banco il futuro di Sofyan Amrabat. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Manchester United, una volta definito il passaggio di Fred al Fenerbahçe, avrà la possibilità di alzare l'offerta per il marocchino. Per quanto riguarda la Juventus invece, le condizioni del club bianconero, ad oggi, risultano quasi infattibili per far mandare in porto l'operazione: senza cessioni nel reparto, l'unica soluzione rimarrebbe quella del prestito.