AMICHEVOLE, Contro l'Entella prove di centrocampo

Oggi pomeriggio la Fiorentina sfiderà in amichevole l'Entella e - come riporta La Nazione - sarà per Montella un'occasione per ridisegnare il centrocampo in vista del Verona. Con Pulgar e Castrovilli fuori dai giochi, infatti, dovrebbe tornare in pole Benassi, che finora ha giocato una sola volta, contro il Sassuolo, segnando anche un gol poi annullato in quanto deviato con la mano da Boateng. Non solo l'ex Torino, però. Saranno in tanti a giocarsi una maglia da titolare: come Zurkowski, che in due presenze in A ha racimolato dieci minuti, Cristoforo, sistematicamente convocato ma mai in campo, Dabo, da inizio stagione accomodatosi sempre in tribuna, oppure Eysseric, che al massimo ha messo insieme tre panchine.