AMERINI, Lirola deve ancora far vedere le sue qualità

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi procuratore, Daniele Amerini su La Nazione stila la sua top-ten di casa viola e risponde alle domande sui temi caldi di casa viola: "Ribery non sbaglia mai la scelta. Caceres ha dato molta più forza alla difesa. Castrovilli era il meno conosciuto del nuovo gruppo, almeno per noi. È bravo, molto bravo, gioca in un ruolo complicato, ma deve migliorarsi soprattutto in una cosa: nel gioco senza palla. Al momento che lo farà bene sarà davvero un top player. Chiesa è uno dei primi tre migliori giovani che abbiamo in Italia. Ma anche lui ha margini di miglioramento. Secondo me Lirola è l’elemento della Fiorentina che deve ancora far vedere tutta la sua qualità. Al momento ha fatto solo il ’compitino’, ma sono sicuro diventerà un protagonista decisivo".