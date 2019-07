AMERICA OGGI, Se Chiesa fa i capricci il rischio è...

Oggi ci dovrebbe essere un incontro chiarificatore a New York tra Commisso e i Chiesa ma, secondo voci bene informate, le posizioni pregresse non dovrebbero cambiare, anzi pare si inaspriranno con il clan Chiesa che insiste sulla cessione e con Commisso deciso a mantenere la promessa fatta ai tifosi di trattenerlo. Qualora il giocatore dovesse dimostrare poco impegno sul campo e poco attaccamento ai colori viola la situazione diventerebbe addirittura drammatica, dicono. Insomma - affermano le fonti vicino alla squadra viola - con il suo comportamento "stizzoso" Chiesa potrebbe pregiudicare sia il suo ruolo di prima stella nella Fiorentina come il suo futuro in Nazionale. Lo riporta America Oggi.