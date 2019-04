La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Amauri. L'attaccante arrivato da poche settimane a Firenze, per adesso ha trovato una sistemazione per lui e per la sua famiglia in un albergo del centro storico, ma il fatto che stia cercando casa conferma che il matrimonio fra l'attaccante italo-brasiliano e la Fiorentina continuerà anche la prossima stagione