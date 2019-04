AMAURI, A Parma l'occasione giusta

Come riportato da TuttoSport, dei tre attaccanti partiti dalla Juventus in questo mercato di gennaio, solo Amauri non ha ancora trovato l'appuntamento con il gol. Toni e Iaquinta infatti sono già andati a segno nella loro gara di esordio, rispettivamente con le maglie dell'Al-Nasr e del Cesena. Per Amauri l'occasione giusta potrebbe essere la gara contro il Parma, uno stadio in cui lo scorso anno era rinato, segnando ben 7 gol in 9 partite.