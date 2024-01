AMATUCCI, Ipotesi prestito al Pisa dell'ex Aquilani

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa il punto anche sul mercato della Serie B, dove potrebbe approdare un giovane viola in prestito. Per rafforzare il proprio centrocampo, infatti, il Pisa di Alberto Aquilani starebbe pensato al classe 2005 Lorenzo Amatucci, che potrebbe andare nel campionato cadetto a farsi le ossa e a guadagnare minutaggio, ritrovando un allenatore che il ragazzo conosce molto bene, avendolo avuto in Primavera.