AMATUCCI, Catanzaro e Ternana sul centrocampista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dal Corriere dello Sport(Stadio), sul giovane centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci avrebbero messo gli occhi due formazioni di Serie B. Si tratta del Catanzaro, che in questa sessione di mercato deve trovare il sostituto del Ghion costretto ai box per circa un mese, e della Ternana. La formazione di Vivarini è sesta, in piena zona play-off a 33 punti, mentre gli umbri con 18 punti sono in piena lotta salvezza.