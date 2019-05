AMARCORD, La 'Fiorentina ye ye' che stupì l'Italia

Come ricorda La Nazione, esattamente cinquant'anni fa - 11 maggio 1969 - la Fiorentina vinse lo Scudetto battendo la Juventus a Torino per 2-0. C'erano 10.000 tifosi viola al seguito, e la squadra allora capitanata da Giancarlo De Sisti staccò di tre punti il Milan a una giornata dal termine (a quei tempi la vittoria valeva due punti). Era una Fiorentina giovane, tanto da essere ribattezzata 'Fiorentina ye ye', ispirandosi a uno stile musicale in voga tra i giovani degli anni Sessanta. Anche se la colonna sonora di quel successo è decisamente più melodica, visto che l'allenatore Bruno Pesaola impose alla squadra l'ascolto delle canzoni di Peppino Gagliardi. Sotto la presidenza Baglini, il 18 maggio venne celebrato lo Scudetto allo stadio Comunale di Campo di Marte in occasione del successo per 3-1 sul Varese.