ALLENATORI, Dal progetto al via vai

Lo chiamavano «Progetto». Termine buono per descrivere il percorso che si vuol intraprendere seguendo tappe precise, viaggiando sicuri, con la meta ben stampata in testa. Teoria, appunto. Perché nel calcio, si sa, in realtà si vive alla giornata. Eppure, da queste parti, c’è stato un tempo in cui parlare di «progetti» non era poi così sbagliato. Basta pensare a due nomi: Cesare Prandelli e Vincenzo Montella. Il primo restò sulla panchina della Fiorentina per cinque stagioni: dal 2005 al 2010. Annate nelle quali i viola, dopo un ritorno in Serie A da brividi (con ben tre allenatori diversi, Mondonico, Buso e Zoff e una salvezza raggiunta soltanto all’ultima giornata) tornarono (davvero) tra i grandi. Basta pensare alle notti magiche di Champions, al successo di Anfield, alla beffa di Monaco. Poi, qualcosa si ruppe e, nei due anni successivi, un’altra girandola di tecnici: un anno e mezzo con Mihajlovic, la triste parentesi Delio Rossi, e la breve esperienza Guerini. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.