Alla scoperta del Celje: il Corriere Fiorentino presenta il prossimo avversario dei viola

Il Corriere Fiorentino inizia ad analizzare il prossimo eurorivale della Fiorentina, l'NK Celje, partendo dall'allenatore. Albert Riera, ex Liverpool e City, centrocampista con un temperamento particolare e con qualche scivolone in carriera: uno arriva quando, da giocatore dell’Udinese, "scappa" proprio in Slovenia per partecipare a torneo di poker invece di seguire la squadra (da lì si chiude la sua esperienza in bianconero, senza nessuna presenza). Da allenatore ha vinto un campionato e una coppa con l’Olimpia Lubiana prima di approdare al Celje, dove ha portato un gioco offensivo e coraggioso.

E poi sul club: il Celje è una squadra storica ma con pochi trofei all’attivo, tra cui due Coppe di Lega e un campionato post-indipendenza. La formazione gioca in uno stadio moderno da 13.400 posti e vanta una certa esperienza europea, con 16 partecipazioni tra Intertoto, Champions, Europa e Conference. Il cammino in Conference è stato sorprendente: eliminati P’yownik, Apoel e Lugano, spesso vincendo in trasferta. La stella è il centravanti lituano Kucys, autore di 6 gol nel torneo.

I moduli preferiti sono 4-3-3 e 4-1-4-1, e la squadra ha mostrato limiti difensivi che Palladino studierà attentamente. Attualmente quinti in campionato, i gialloblù puntano tutto sulla coppa. Riera, con il suo stile imprevedibile, potrebbe essere l’elemento chiave di questa sfida