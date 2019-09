AG. PEDRO, Grazie Viola. Lui sta bene ed è pronto

Marcio Giugni, procuratore del nuovo attaccante della Fiorentina Pedro, ha parlato a La Nazione: "Giocare in Europa è sempre stato per Pedro un sogno dell’infanzia. Tengo a ringraziare la Fiorentina per la fiducia che ha riposto in lui. Abbiamo la certezza di essere venuti nel club ideale: Pedro non vede l’ora di difendere la maglia di una società con così tanta storia".

Se è pronto per l'Italia? "Sì, è preparato per affrontare le difficoltà di un campionato duro come la serie A. È tanto emozionato, certo, ma sta anche molto bene. Io assieme alla famiglia gli darò tutto il supporto necessario affinché riesca ad ambientarsi subito e al meglio".

La condizione fisica? "La condizione fisica di Pedro è ottima, è pronto al 100% per giocare al suo livello più alto. Non c’è alcun dubbio per ciò che riguarda la parte atletica: parliamo di un ragazzo che ha molta cura di se stesso".

Il Real Madrid? "Sì c’era una trattativa molto avanzata con il Real Madrid ma a causa dell’infortunio l’accordo è saltato. Ora però siamo concentrati solo sul presente per far sì che Pedro dimostri tutto il suo valore a Firenze".

Obiettivo? "Aiutare la Fiorentina per far sì che il suo nome resti nelle pagine di storia di questa società. Siamo grati a tutta la dirigenza per l’opportunità che gli ha dato, visto che Pedro giocherà in uno dei campionati più famosi al mondo".