AEROPORTO, I comitati a Commisso: "Dear Rocco..."

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, comincia con "Dear Rocco Commisso" una missiva condivisa via social dai comitati no aeroporto e no inceneritore indirizzata al nuovo proprietario della Fiorentina. L'appello è quello di sposare la "vera" Firenze e non quella che prevede l’ampliamento dell’aeroporto Vespucci con la creazione della nuova pista. La richiesta specifica è di sposare l'idea di un parco agricolo al posto di dove verrebbe spostata la Mercafir: "Questa è l’opera grande che migliorerebbe Firenze e da qui vogliamo partire per festeggiare i successi della nostra Fiorentina".