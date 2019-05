ADV, Così non va, bisogna ricostruire

"No, così non va. Qui bisogna ricostruire". È questa, secondo quanto riportato da La Nazione, l'unica frase pronunciata da Andrea Della Valle mentre la squadra rientrava nel sottopassaggio dopo la bastonata subìta dal Napoli. Un commento a caldo, pronunciato a quanto pare sulla porta dello spogliatoio,che può servire a dare un senso e un titolo a un’altra malinconica serata della Fiorentina. Una frase, che se si rivelasse vera, potrebbe segna la volontà dei Della Valle di guardare avanti, di pensare al futuro: un futuro che non sia deludente come l'attuale presente, che non può appertenere ad una città come Firenze. Può significare anche che la società abbia iniziato a riflettere su come impostare una vera e propria ricostruzione.