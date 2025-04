Adli e Sottil, Milano-Firenze andata e ritorno: ad oggi è difficile il loro riscatto

Milan-Fiorentina di sabato sera a San Siro sarà l'intreccio tra il passato, il presente e il futuro di Yacine Adli e Riccardo Sottil. Ex Milan, Adli a Firenze ha subito preso le redini del centrocampo viola con ottime trame di gioco e pure quattro gol. A fine gennaio l'infortunio alla caviglia lo ha messo ko per oltre un mese facendogli perdere il posto da titolare e adesso è costretto a rincorrere un trio composto da Mandragora, Cataldi e Fagioli che sta giocando in maniera egregia.

Dall'altra parte Sottil, ceduto nelle ultime ore di mercato al Milan in prestito con diritto di riscatto forse anche a causa dell'idea di Palladino di tornare alla difesa a tre e agli esterni a tutta fascia. In rossonero il classe 1999 sapeva di non essere la prima scelta ma sperava di trovare un po' di spazio in più, per adesso solo 81' minuti in 9 partite. Riguardo al futuro invece, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, le due società per il momento non sembrano intenzionate a pagare, rispettivamente 13 milioni per Adli e 10 per Sottil, per acquistare i due giocatori a titolo definitivo. Probabile quindi che il prossimo Milan-Fiorentina tornino a giocarlo con le maglie che vestivano la passata stagione.