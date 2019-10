ADL, Mi piace un giocatore della Fiorentina ma...

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della firma sulla convenzione decennale per la gestione del San Paolo avvenuta ieri pomeriggio, si è lasciato andare su una battuta che coinvolge anche la Fiorentina, riporta Tuttosport: "Tonali non l'ho mai preso in considerazione. È di proprietà di un mio amico (Cellino, ndr) che vuole venderlo a 50 milioni. A proposito di centrocampisti, ce n'è uno nella Fiorentina che mi piace ma ora non ci serve più…". Il riferimento, scrive il quotidiano, è a Gaetano Castrovilli.