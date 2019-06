ADDIO-LAFONT, Conferma del preparatore tra le cause

Non solo le critiche ricevute durante la sua prima stagione in viola hanno spinto Alban Lafont ad andarsene. Secondo La Nazione, infatti, anche il feeling sul terreno di gioco mai sbocciato col preparatore dei portieri Rosalen Lopez ha contribuito a rendere definitiva la scelta del classe '99. Il rapporto tra i due dentro e fuori dal campo è sempre stato eccellente, sia chiaro, eppure a Lafont non sono mai andati a genio gli allenamenti dell'istruttore ex Videoton, i cui sistemi di lavoro sono sempre stati apprezzati tanto da Montella, quanto da Sousa e Pioli. Non è un caso che pochi giorni fa il preparatore abbia siglato il rinnovo fino al 2021, fatto che ha convinto Lafont, non esaltato dalla prospettiva di trascorrere un'altra stagione a battagliare con le stesse metodologie, a chiedere di accelerare la propria cessione.