ACF WOMEN'S, Le tre novità dello spogliatoio viola

L'obiettivo di mister Cincotta è quello di infondere sempre più alla squadra una mentalità internazionale alla Fiorentina Women's, così da poter arrivare quanto prima a vincere anche in Europa. Per questo - scrive il Corriere Fiorentino - nella stagione 2019/20 sono tre le novità per la Fiorentina femminile. In primis la scelta di effettuare le sedute di allenamento in lingua inglese, in modo da integrare al meglio le ragazze straniere, poi l'inserimento di un altro preparatore atletico, Giacomo Palchetti, specializzato nello sviluppo della forza e dei cambi di direzione; infine la presenza, davanti allo spogliatoio, dell'immagine disegnata di una grande lavatrice per sottolineare che i panni sporchi si lavano in casa. O meglio, nello spogliatoio: così da evitare che problemi o lamentele possano essere diffuse all'esterno, nell'ambiente che circonda la squadra.