Come scrive il Corriere Fiorentino, dell'arrivo di Rocco Commisso potrebbe beneficiare anche la Fiorentina Women's. La volontà della proprietà di crescere non manca, sia dal punto di vista tecnico che delle strutture: assieme a Joe Barone, infatti, il tycoon è intenzionato a investire su un centro sportivo e campi adeguati per loro e i giovani.