ABBONAMENTI, Già 16mila. E il meglio deve venire

Sono 16mila i fedelissimi che, prima ancora che decollasse la campagna acquisti, hanno deciso di abbonarsi. Fino al 18 agosto, giorno del debutto stagionale della Fiorentina in Coppa Italia, Under 14, Under 30, Donne e Over 65 potranno beneficiare degli sconti varati fin dallo scorso 26 giugno. C'è chi approfitta del finanziamento per poter iniziare a pagare da settembre e chi invece passa a ritirare la tessera dopo aver comunicato via email l'acquisto della sottoscrizione. Il prezzo sarà invece maggiorato rispetto alla fase precedente a chi ha voluto aspettare per capire il volto della squadra con la nuova proprietà e non rientra nelle categorie scontate. Il meglio sembra debba ancora venire: infatti la società sogna di andare ben oltre i 21mila della passata stagione, arrivando davvero a toccare quota 25mila, come non accadeva dal 2008/09, quando la Fiorentina era in Champions League. Lo riporta La Nazione.