A Verona Comuzzo pronto a tornare titolare, nuova coppia con Pongracic?

Non solo in attacco, Palladino è pronto a cambiare di volta in volta la faccia della Fiorentina anche in difesa. Il tecnico campano con l'arrivo di Pablo Marì e la non partenza di Comuzzo ha tante alternative e potrà decidere via via come impiegarle. A partire dalla gestione proprio di Comuzzo e di Pongracic. Inizialmente alternativi, i due potrebbero anche convivere al centro del reparto nel prossimo futuro. Se il classe 2005 è stato la rivelazione di questo campionato, con il Napoli che era pronto a sborsare più di 30 milioni per regalarlo a Conte, il croato, dopo un avvio in salita anche a causa di problemi fisici, adesso è tornato su ottimi livelli. Nell'ultimo periodo Comuzzo ha avuto meno spazio, con Pongracic che invece è partito titolare contro Genoa, Inter (sia a San Siro che a Firenze) e Como.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport a Verona il centrale friulano è pronto a riprendersi il posto da titolare e occhio che Palladino non decida di schierarlo dal primo minuto insieme a Pongracic. Per farlo il tecnico campano potrebbe decidere di far riposare Ranieri, ma anche schierare la difesa a tre, mai veramente abbandonata come idea, oppure riproporre il reparto arretrato, con Comuzzo terzino destro e Pongracic e Ranieri centrali, visto contro l'Inter al Franchi. In queste rotazioni è pronto ad inserirsi anche Pablo Marì, arrivato a gennaio su esplicita richiesta di Palladino.