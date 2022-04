A. SERENA, Napoli, ko coi viola compromette il titolo

L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus Aldo Serena ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto: “Poco tempo fa avrei dato per favorito il Milan, lo vedevo agevolato dal calendario. Ora invece dico Inter, che si è ritrovata. In più i nerazzurri sono padroni del proprio destino. Ma è anche vero che non è più ammesso alcun passo falso, chi sbaglia rinuncia. Come il Napoli: la sconfitta contro la Fiorentina pesa”.