A San Siro per invertire il trend negativo in trasferta: nel 2025 solo una vittoria lontano dal Franchi

Dopo i successi casalinghi contro Juventus e Atalanta che hanno riacceso l'entusiasmo del popolo fiorentino, adesso per Palladino l'obiettivo è tornare a vincere in trasferta. Come riportato da TuttoSport, solo una volta i gigliati hanno vinto dalle mura amiche in questo 2025. Era il 26 gennaio e la Fiorentina, dopo un finale soffertissimo, riuscì ad espugnare l'Olimpico battendo per 2-1 la Lazio di Baroni. Per il resto solo sconfitte, dal 2-1 di Monza alle sconfitte di Milano, Verona e Napoli, fino al 3-2 di Atene contro il Panathinaikos in Conference League.

Dopo lo straordinario rendimento autunnale con 4 successi di fila fuori casa, dalla trasferta di Bologna in poi la Fiorentina lontano dal Franchi ha ottenuto solo 4 punti, 3 con la Lazio e uno con la Juventus. Adesso c'è bisogno di cambiare passo, già a partire dalla serata di sabato a San Siro.