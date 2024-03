ZWACK A RFV, In Ungheria tanti israeliani. Turnover? No

Sándor Zwack, ceo e amministratore dell’attività di famiglia, in piedi dagli inizi del 1800: l’Unicum, uno degli amari più conosciuti al mondo, e anche noto tifoso viola ha parlato a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento direttamente da Budapest: "Qua in Ungheria lavorano tanti israeliani. Noi del Viola Club Budapest siamo in 15. Sono fiorentino nell'anima. Lo stadio in cui si giocherà la squadra è molto bello e moderno".

Sulla partita di giovedì: "Sono molto pessimista. Secondo me il sogno di arrivare in Europa si può realizzare solo tramite la Conference. Io non farei tanto turnover. Farei giocare i top. Io non mi fido del Maccabi. Non risparmierei Nico. Loro faranno la partita della vita".