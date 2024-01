ZAZZARONI A RFV, Mercato di ACF il più intelligente

FirenzeViola.it

Ivan Zazzaroni a Radio Firenze Viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è espresso così sul momento della Fiorentina e sulla Supercoppa: "Tutto televisivo, è un collage di squadre messo insieme in cui oltretutto alcune squadre si sono rifiutate di partecipare. Sono molto negativo, la Coppa Italia in sè è un formato televisivo, i quarti di finale devono portare le grandi alla fine della competizione con dei vantaggi clamorosi. In più in Arabia l'interesse per il nostro calcio è minimo, molto inferiore alla Liga e alla Premier, quindi prendiamola così come viene, sapendo che andiamo fondamentalmente a fare "business"."

Sulla situazione attuale della Fiorentina e sul mercato: " Ha una rosa di giocatori intercambiabili ed ha fatto benissimo, l'allenatore ovviamente deve chiedere però obiettivamente ditemi voi se c'è un'altra squadra che ha fatto un mercato più intelligente di quello della Fiorentina. Io sono critico per altre cose con la società, ma sul piano tecnico credo che abbia fatto cose importanti. E' vero che Nzola non sta rendendo e Beltran è in crescita ma la rosa ha soluzioni importanti, con giocatori di buon livello intercambiabili tra di loro. È stato preso Faraoni, che per me nel suo ruolo è uno dei meglio in Italia. Non vedo chi possa migliorare così tanto la rosa a gennaio, o spendi 40/50 milioni oppure quelli che dovessero arrivare sarebbero sullo stesso livello di quelli attuali.Guardatevi attorno, la Fiorentina è quarta in classifica ed ha passato il turno in conference, la situazione è più che positiva."

