ZAZZARONI A RFV, Amrabat distrugge ma non costruisce

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ascolta l'audio

Ivan Zazzaroni a Radio Firenze Viola

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La squadra è stata molto coraggiosa. La Fiorentina è tutto l'anno che subisce contropiede. La Viola è una squadra che gioca a calcio ma ieri non ha tirato in porta nel primo tempo. La Fiorentina ha il difetto di coprire poco. Ieri al gol al novantesimo io sono rimasto basito, magari è un problema di esperienza, anche se io al fattore esperienza credo poco. Ieri la differenza l'ha fatta la qualità: Bonaventura, Gonzalez... Io sono discordante con le pagelle: secondo me Amrabat non ha fatto una bella partita. Lui distrugge ma non costruisce, l'ho visto a campo aperto tornare indietro. Ieri ho visto malissimo anche Kouame. La cosa che fa innervosire è che la Fiorentina ha perso con una squadra più debole. Il West Ham gioca male, ha dei giocatori di qualità ma gioca male".

Il calcio di Italiano non può pagare?

"Non dico che non possa pagare, ha fatto comunque due finali. Bisogna ragionare sul punto di equilibrio. Io sono rimasto scioccato da Fiorentina-Torino, quando il Torino in contropiede poteva colpire quando voleva".

Che ne pensa di Igor?

"Andava venduto lo scorso anno, fino a quando c'era Ranieri gli attaccanti avversari hanno visto pochi palloni. Alzare la qualità dietro è importante. Ora non dobbiamo passare dall'entusiasmo alle lacrime. Disputare due finali vuol dire che comunque qualcosa è cambiato. Bisogna migliorare un paio di punti".

Secondo lei quale sarà il futuro di Italiano?

"Noi siamo convinti che vada al Napoli, siamo convinti che sia la prima scelta di De Laurentis. Vincenzo è un allenatore giovane, se arriva un'offerta importante può fare delle riflessioni, anche se andare la Napoli ora è pericoloso. Vero però, che non c'è mai stato un contatto diretto tra il Napoli e Italiano o i suoi agenti. Io sono amico di Italiano, penso che Commisso abbia sempre speso e penso che possa intervenire sul mercato. L'anno scorso sono stati fatti tanti acquisti e infatti quest'anno la Viola aveva venti giocatori intercambiabili".

Che voto darebbe alla stagione della Fiorentina?

"C'è un voto assoluto e un voto relativo. In assoluto gli darei un 7, perché comunque ha perso due finali e si è, sperando bene, qualificata in Conference. In relativo le darei un 8, visto quello che è successo a Firenze, ha restituito l'entusiasmo che mancava".