Zauli: "Fagioli può diventare uno dei centrocampisti più forti d'Italia, Firenze è il suo ideale"

Lamberto Zauli, allenatore di Fagioli ai tempi della Juventus under 23 è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "Nicolò ha sempre mostrato una grande visione di gioco fin da ragazzo, con una personalità impressionante e un dominio della palla notevole. Se dovesse migliorare nella zona degli ultimi 25 metri, potrebbe diventare uno dei centrocampisti più forti d'Italia".

Quale è il ruolo ideale di Nicolò?

"Oggi chi gioca a centrocampo deve saper fare un po' di tutto, il ruolo tradizionale ormai è superato. Sia nei centrocampisti a 2 che a 3, può sempre fare la sua parte. Da ragazzo, come capita a molti, è nato come trequartista, ma per me è un giocatore da tuttocampo. Penso che nel cuore del centrocampo dia il meglio di sé. Credo che Firenze sia il posto ideale per chi ama il bel gioco. Nicolò è nel contesto giusto, con un allenatore giovane che saprà esaltarlo. Ha commesso degli errori nella vita, ma ora ha preso in mano la sua carriera, e per lui questo è stato un grande salto di maturità".

Domenica arriva la Juventus, potrebbe risentirne?

"Sicuramente si emozionerà, è normale, ha vissuto dieci anni molto importanti. La Juventus ha creduto in lui fin da quando era piccolo, ma poi arriva il momento di crescere. Vorrà sicuramente essere protagonista e avere un senso di rivalsa per dimostrare di essere un giocatore molto forte. In ottica Nazionale, Spalletti ha puntato su di lui nel momento più difficile della sua carriera, ma Luciano è un allenatore intelligente e sicuramente lo rivaluterà"

