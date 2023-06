VITALE A RFV, Zaniolo? Non so se vale quella cifra

Ascolta l'audio

Pino Vitale a Radio Firenze Viola

Ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola, il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato di alcuni nomi accostati alla Fiorentina e del rapporto tra i viola e l'Empoli, società in cui ha lavorato per molti anni: "Io ho sempre detto che Vicario può giocare alla grande per i prossimi anni e può anche essere rivenduto nel futuro. Si vede che però non c'è intenzione di parlare con l'Empoli. Lì ad Empoli sono svegli poi. La Fiorentina dovrà attrezzarsi per cercare altro, c'è ad esempio Elia Caprile del Bari. Se non c'è la possibilità di prendere Vicario Caprile è un'ottima soluzione. In un club come la Fiorentina Caprile credo che verrà a piedi. Però non si può aspettare che i procuratori li propongano alla Fiorentina, la società deve muoversi ora".

E sull'attaccante? Nzola sembra destinato alla Salernitana...

"Se Nzola, che è un giocatore che ha avuto Italiano, va alla Salernitana, significa che la Fiorentina non ha voluto insistere per prenderselo. Si potrebbe quindi liberare Dia, ma anche per lui servono circa 18 milioni. Certo che di punte importanti in giro non ce ne sono tante".

Cosa serve in generale alla Fiorentina sul mercato?

"Serve un centrocampista importante, ma anche uno o due esterni. Sottil ha dato poco, Brekalo pure. La Fiorentina ha solo un grande dubbio sul mercato. Giocatori importanti come quelli di cui si parla vogliono giocare in Europa e ora come ora la Fiorentina non può assicurartelo".

Quale esterno farebbe al caso di Italiano?

"Berardi vedo che potrebbe andare alla Lazio. Orsolini mi è sempre piaciuto: cerca sempre di saltare l'uomo e fa gol, è un esterno valido per la Fiorentina"

Capitolo Zaniolo: può essere il colpo giusto?

"Da ragazzo è già stato alla Fiorentina, che lo perse praticamente gratis. Poi la storia la sappiamo. Come giocatori ha grande doti, però è di difficile gestione. Non so se sia giusto spendere più di venti milioni per Zaniolo".

Che mercato sarà quello dell'Empoli?

"Oltre a Vicario, l'Empoli ha due giocatori importanti: uno è Baldanzi, poi c'è Parisi. Il primo non lo daranno via ora, il secondo partirà insieme a Vicario. Con quei soldi faranno la squadra per quest'anno".

Quando era ad Empoli, c'è mai stata qualche operazione con la Fiorentina?

"Con la Fiorentina da dirigente dell'Empoli non ho fatto nessuna operazione. Quella che si poteva fare e non abbiamo fatto riguardava Eder. Questa è l'unica mezza trattativa che era in piedi, insieme anche a quella di Di Natale, che poi scelse di andare a Udine".