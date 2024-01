VITALE A RFV, Viola difficile da migliorare a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Pino Vitale a Radio Firenze Viola

Pino Vitale, direttore sportivo e opinionista, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo dalla partita pareggiata contro l'Udinese e dal calciomercato: "Mi è dispiaciuto non vedere Parisi in campo, non capisco come mai non abbia giocato. Non credo che Faraoni possa risolvere i problemi della Fiorentina, si alternerà con Kayode, ha più esperienza ma niente di particolare. Difficilmente i viola potranno rinforzare o migliorare la squadra. Né Vargas né Ngonge la rinforzerebbero".

Non si poteva anticipare qualche mossa sul mercato?

"Se sul campo, mi dimostrerai, che gli altri che vengono sono migliori di questi chiederò scusa pubblicamente ma non ci credo. Se i nomi che vengono non possono essere migliori e sono quelli che leggo, ai tempi mia si diceva che si cambia un gatto per un gatto. non penso che con questo mercato possa fare meglio di quanto abbia fatto fino ad ora".

Questa squadra vale un posto in Champions?

"Per me questa rosa non vale il quarto posto. Ha avuto un po' di fortuna che però fa parte del gioco. Nel girone di ritorno i punti sono i soliti ma sono più importanti, quindi vediamo cosa faranno da ora in poi. Non credo che sia facile migliorare questa squadra, anche Faraoni stesso non penso che la migliori ma spero di essere smentito dai fatti. Spero che Vargas e Ngonge possano essere meglio di Sottil o di Ikoné".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!