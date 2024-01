VITALE A RFV, Insigne? Resti dov'è. Zaccagni forte ma...

FirenzeViola.it

Per fare il punto della situazione sulle possibili operazioni di mercato della Fiorentina dei prossimi giorni, a Radio FirenzeViola è intervenuto il direttore sportivo Pino Vitale, che nel corso di "Chi si compra" si è così espresso: "Io penso che alla Fiorentina qualcosa manchi ma non vedo ad oggi giocatori importanti disposti a muoversi e in grado si far fare il salto di qualità alla squadra. Di sicuro manca un centrale e magari un terzino che possa dare una mano a Kayode".

Capitolo esterni: che idea si è fatto?

"Ikoné può e deve fare di più: a Monza ha sbagliato un gol incredibile. Per non parlare di Brekalo. Insigne? Lasciamolo stare... era un giocatore già sulla via del tramonto a Napoli. Zaccagni sarebbe un giocatore forte ma perché la Lazio dovrebbe privarsene? Oltretutto i biancocelesti sono dei rivali della Fiorentina nella corsa per i primi sei posti".