VITALE A RFV, Calma e gesso. Amrabat? Aspetto l'1

Pino Vitale a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al Centro': "Bisogna aspettare, soprattutto quando le partite sono tutte così ravvicinate e loro dovranno venire a Firenze. Ieri la Fiorentina è stata poco brillante. Non esaltiamoci per Genoa, non abbattiamoci per il Rapid".

Non si aspettava più in campo Beltran?

"È stato un bell'investimento e saprà Italiano quando metterlo in campo. Conosce meglio Nzola ma è solo questione di tempo. La squadra deve avere un centravanti unico, poi è normale che si alternino ma l'Inter ha Lautaro. Poi fa ruotare gli altri. Ma c'è spazio per tutti".

Arthur?

"Mi è piaciuto ma anche qui bisogna aspettare per un giudizio. Perché voglio rivederlo tra qualche partita quando avranno capito come gioca. Chi lo sostituisce? Mandragora o Duncan, Barak bisogna capire come sta. Ma qualche alternativa c'è. D'altronde c'è sempre Amrabat".

E che si fa con lui?

"Se la Fiorentina lo dà via prendono un altro centrocampista. Io non credo che giocherà almeno fino al 1° settembre perché il giocatore con la testa non c'è. Se poi non avrà offerte se ne farà una ragione".

E Mina?

"L'ho già detto quello che penso: negli ultimi due anni ha giocato pochissimo. Voglio vedere in che condizioni è ora. Va preso un centrale altrimenti Quarta deve restare".