VITALE A RFV, Barone dimostri di essere un Galliani

Pino Vitale a Radio FirenzeViola

Così il dirigente sportivo, Pino Vitale, a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" a proposito del momento della Fiorentina: "Non credevo che la Fiorentina fosse particolarmente più forte dopo il 5-1 al Frosinone, così come non sono dell'idea che dopo ieri sia l'ecatombe. Il Bologna è stato bravo, ha fatto una bella partita, poteva fare pure qualche gol in più. Però sono convinto che la squadra di Italiano si rifarà poiché, levato il Napoli che ha qualcosa in più delle altre, se la può giocare con tutte. Dal quinto all'ottavo posto".

Anche con le Coppe di mezzo?

"Sì perché la Coppa della Fiorentina non è trascendentale. Credo che l'unica squadra che può dare noia in Conference sia l'Aston Villa, ma le altre non le vedo tanto meglio".

Come le è sembrata la squadra al dall'Ara?

"Io sono notoriamente un detrattore di Biraghi, però Arthur in quelle condizioni non poteva giocare".

Domenica c'è il derby...

"L'Empoli si presenta bene, ma la Fiorentina non può perdere. Sono convinto che sarà una partita difficile più per gli azzurri. I viola sono avvelenati".

Che dire sulla dirigenza viola?

"Secondo me c'è un legame troppo forte tra Commisso e Barone. Quest'ultimo dice sempre di essere il Galliani della Fiorentina, ma deve dimostrarcelo invece di apparire soltanto nelle foto".