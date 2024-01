VIRGILI A RFV, Critiche a Italiano? Firenze è fatta così

FirenzeViola.it

Aurelio Virgili, figlio dell'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Virgili, si è così espresso al "Brivido Viola", in onda su Radio FirenzeViola, a proposito di certe critiche che vengono mosse a Vincenzo Italiano malgrado il risultati positivi: "Io preferisco essere fortunato... Sulle critiche bisogna fare un corso di fiorentinità a Italiano. Anche Antognoni è stato criticato, quindi l'allenatore bisogna che capisca che il popolo fiorentino è fatto così. Ha un grande cuore e anche un po' di presunzione di conoscenza tecnica".

Cosa pensa delle competenze professionali di Joe Barone?

"Io intanti credo sia legato al rapporto fidato che ha stretto con il presidente Commisso. Sulla competenza, dico che è normale ci possa essere qualche considerazione: ma è come se a me domani dicessero di andare a fare il mercato del football americano. Non c'è neanche bisogno di impermalosirsi, sono dinamiche normali quando si approccia una realtà nuova".

Con l'Udinese che partita sarà?

"Sarà dura, sia perché la Fiorentina ha fatto un filotto di risultati importanti, sia perché i bianconeri hannno in panchina un allenatore di prospettiva che ha fatto bene da quanto è tornato in Friuli".