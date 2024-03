VIGORELLI A RFV, Joe un uomo vero. Kayode scosso

FirenzeViola.it

Claudio Vigorelli a Radio FirenzeViola

Il noto agente Claudio Vigorelli, manager tra gli altri di Michael Kayode ed ex procuratore di Davide Astori, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola per un ricordo su Joe Barone: "Joe era un uomo che si è calato nel progetto Fiorentina fin da subito e che risuciva sempre a trovare sempre una soluzione ai problemi. Era un uomo sincero e disponibile, sempre sorridente. E' una persona che mancherà tanto al nostro calcio e soprattutto alla Fiorentina. Ricorderò per sempre il nostro ultimo incontro di giovedì".

C'è un episodio che di lui ricorderà per sempre?

"La sua valutazione di Kayode, fin da quando giocava in Primavera: ha sempre avuto le idee molto chiare su di lui. Mi diceva: "Vedrai che questo lo portiamo in prima squadra". E così è stato. Abbiamo fatto le nostre discussioni per il rinnovo di contratto del ragazzo ma poi abbiamo trovato la sintesi".

Kayode come ha vissuto questo lutto?

"E' scosso come tutti, perché viveva Barone nel quotidiano. Spero che il ragazzo si scuota e riesca assieme ai suoi compagni a portare a casa una bella vittoria in Coppa per il grande Joe".

Pradè e Burdisso saranno in grado di raccogliere la sua eredità?

"Joe era il fulcro di tutto, è vero, ma condivideva ogni cosa con i suoi collaboratori: sotto questo aspetto non ci saranno problemi".