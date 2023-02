VIGNOLA A RFV, L'Hellas ha aggiustato la difesa

L'ex centrocampista del Verona Beniamino Vignola ha parlato a Dodicesimo Uomo su Radio Firenzeviola della sfida tra i gialloblù e la Fiorentina: "Dopo la sosta qualcosa è cambiato. Il mercato ha dato qualcosa, la punta segna gol importanti ed hanno aggiustato la difesa che era colabrodo. Dalla ripresa sembra sempre in ripresa anche nelle sconfitte a Milano e altro. La situazione insomma era grande ma ora il Verona vede le rivali più vicine da aggredire. Se il Verona vince si mette in una posizione tranquilla".

E inguaia la Fiorentina, allargando il cerchio delle rivali? "Sì con i tre punti un +5 sarebbe poco. La Fiorentina deve stare attenta a non essere risucchiata in una zona non bella. Le squadre che lottano per salvarsi stanno facendo punti e quindi non vanno persi punti da parte dell'Hellas"

Verona avrà poi Spezia, Monza ecc, quindi occasione questa? Il campionato è lungo ma quello che c'è stato prima della sosta era un trauma, perse proprio con queste partite nelle quali ora sono quelle per fare punti. Vincendo oggi aggancerebbe lo Spezia e poi dovrebbe mantenere questo passo. Non avendo fatto ritocchi è cambiata la mentalità. Con Zaffaroni e Bocchetti è cambiato l'atteggiamento ma poi sono i risultati ad avere dato fiducia"

Italiane in Europa: "Bello che tutte siano passate e credo che quelle in Europa League o Conference possono avere delle chance. In Champions è più difficile ma il Napoli per come gioca può andare lontano".