VICESINDACO POZZALLO A RFV, Omaggeremo Joe

Raffaele Monte, vicesindaco di Pozzallo, ha parlato dalla piazza centrale del paese in esclusiva a Radio Firenzeviola: "Grazie alla figura di Joe, che era legatissimo a Pozzallo. Era un simbolo della pozzallesità grazie al ruolo che ricopriva in una società importantissima, dai colori molto importanti per chi ama il calcio. Lui ci faceva sentire dentro il mondo calcistico e in tanti hanno cominciato a tifare Fiorentina. Barone teneva saldo il rapporto tra Pozzallo e Firenze, già tenuto in piedi dopo La Pira. Anche questo è un segno del destino e della missione che ha avuto in vita Joe Barone".

Il saluto della Fiesole?

"È la prova che era parte attiva della comunità. Questo patto di amicizia tra le due città viene rafforzato dalla figura di Joe Barone. A Firenze lui parlava sempre di Pozzallo ai fiorentini e della Fiorentina ai pozzallessi".

Lo omaggerete?

"È ancora presto ma è chiaro che l'amministrazione preparerà un omaggio".

