VETRINI A RFV, Nico in condizione. Viola a Grosseto...

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Scarpetti

Ascolta l'audio

Filippo Vetrini a Radio FirenzeViola

Il dg del Grosseto, Filippo Vetrini, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare della visita della squadra ieri al Viola Park dove i torelli si sono allenati con i viola. Ecco le sue parole: "Ho respirato un'aria di grande tranquillità ed è stato un buon allenamento. Ho visto Nico in grande condizione e penso possa giocare per quello che ho visto ieri e per il resto ho visto la solita Fiorentina pimpante, attenta e concentrata. Tra l'altro ieri Nico ha fatto un gol bellissimo anche se i difensori dell'Inter lo metteranno più in difficoltà rispetto a quelli del Grosseto ma l'ho visto in gamba, indipendentemente che fosse un allenamento"

Che effetto fa allenarsi al V.Park? "E' un centro che ha pochi eguali, si inserisce nel gotha del cacio europeo a livello di strutture, sembra di vivere in un altro mondo".

Scambio Mazierli del Grosseto-Nzola? "Da tifoso del Grosseto dico assolutamente no"

Tifosi delusi dal mercato, quanto è complicato quello invernale? "E' difficile in tutte le categorie e per quanto riguarda gli attaccanti le cifre sono gonfiate, posto che chi li ha buoni se li tiene. Da tifoso capisco quelli della Fiorentina per aiutare la squadra ma le occasioni sono veramente pochi e a prezzi che non rispecchia il valore reale"

Fiorentina non può giocare a Grosseto? "Nel Grosseto siamo tutti in famiglia e tutti pazzi di Fiorentina ma anche allargando lo Zecchini da 9.800 posti alla massima capienza di 12mila ci sarebbe qualche problema ad accogliere la Fiorentina, anche dal punto di vista logistico. Parlando di fantacalcio e con un po' di fantasia ipotizzandolo, sarebbe un grande onore. Ma il problema delle infrastrutture non è solo della Toscana"