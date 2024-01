VANNUCCI A RFV, Di interesse pubblico dove gioca ACF

FirenzeViola.it

Andrea Vannucci a Radio Firenze Viola

L'ex assessore allo sport di Firenze, ora consigliere regionale, Andrea Vannucci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dei temi di attualità in casa Fiorentina, a partire dal mercato con l'arrivo di Faraoni. Queste le sue parole: "Non è Cafù ma se Dodo rientra e Kayode sta facendo bene penso sia un acquisto giusto. Poi mancano calciatori in avanti, a me piacerebbe Boniface o anche un giocatore alla Scamacca".

Sulla questione stadio e l'incontro di ieri

"Credo che il tavolo istituzionale sia stato un passo giusto. Qualche certezza c'è, come il costruttore e le risorse per il primo lotto di interventi. Il progetto definitivo c'è e questo è un fatto positivo, quasi strabiliante. Ovviamente c'è da una parte il progetto di riqualificazione del Franchi e dall'altra c'è la preoccupazione per dove giocherà la Fiorentina. Da un lato c'è una responsabilità del Sindaco e dall'altra parte c'è la responsabilità di chi gestisce la società viola. Dove gioca la Fiorentina è un tema di interesse pubblico. Il calcio anche se è un'attività privata si lega alla città intera, soprattutto a Firenze. Per me la priorità è che la Fiorentina rimanga a giocare nell'area di Firenze".

