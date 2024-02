VANNI A RFV, Serie A in crisi per ragioni di tipo coloniale

FirenzeViola.it

Franco Vanni a Radio Firenze Viola

Il giornalista di Repubblica Franco Vanni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento": "Sia a livello di Serie A che di singoli club non penso che siamo messi male a livello di dirigenti in Italia. Il tema sul perché la Serie A sia in crisi è che paga un'assenza di storia coloniale. La Premier, ad esempio, ha chiesto soldi e ha allargato i propri confini a simpatizzanti che già esistevano per ragioni di Commonwealth. Non esistono bambini Indiani o Pakistani che simpatizzano Inter, Milan o Fiorentina e non Liverpool, Manchester United o Chelsea. In Spagna vale il discorso simile in Sudamerica. Non è vero quindi che la Serie A non sa vendere il proprio prodotto, ma semplicemente non ha questa peculiarità che hanno altri campionati. L'unica critica che mi sento di condividere è quella degli stadi, che in Italia sono veramente inadeguati"

