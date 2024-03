VALNEGRI A RFV, Stadio V. Plzen piccolo ma non ostile

FirenzeViola.it

Il giornalista francese Alain Valnegri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per commentare il sorteggio che ha associato alla Fiorentina, ai quarti di Conference, il Viktoria Plzen: "Lo stadio è piccolo, poco più di undicimila posti, non ostile. Non è Praga. A centrocampo serviranno muscoli, il rischio è di subire ripartenze pericolose".

Come si può far coesistere questo Barak con Beltran?

"Barak e Beltran possono coesistere rinunciando alle ali. Il ceco mi piace tantissimo, ma è sempre stato un falso trequartista, l'ottanta per cento che ha fatto in carriera sono derivati da inserimenti. In attacco fa fatica, non ha le qualità di Beltran e Bonaventura. Non ha neanche le caratteristiche dell'esterno. Con due trequartisti, quindi attraverso la difesa a tre, si può sfruttarlo al meglio".

Italiano rinuncerà alle sue ali?

"No. Tecnicamente Bonaventura e Arthur è un centrocampo di grandissima qualità, il problema è che concedono tanto in contropiede. E ora, ai quarti di finale di Conference, non ce lo possiamo permettere. Servono interditori come Duncan".