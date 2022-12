VALENTINI A RFV, Parole Lotito? Non mi preoccuperei

L'ex dg della Figc, Antonello Valentini, ha parlato così a RadioFirenzeViola della situazione attuale in casa Juventus e non solo: "Spero non sia una situazione che tocca tutto il calcio italiano visto che comunque ci sono società che si sono comportate bene e devono essere premiate. La plusvalenza in sé non è una bestemmia ma quelle fittizie lo sono, ovvero vendere giocatori ad un valore molto più alto della realtà. Le conseguenze possono essere retrocessioni o penalizzazioni di punti in classifica, senza dimenticare i rischi europei visto che la UEFA ha aperto un'indagine e l'esclusione dalle coppe è un rischio concreto. Gravina ha detto che la federazione non farà sconti a nessuno, e questo è già un grande passo. La magistratura ordinaria ha mezzi che quella sportiva non ha. Abodi, Ministro dello sport, ha chiarito che chi ha sbagliato pagherà, non bisogna dare ulteriori sconti alle società sportive rispetto alle altre società. Il Governo da questo punto non si sposterà, e io lo spero. Quando ho parlato di società virtuose parlavo di chi ha rispettato le scadenze. Abodi sta valutando di revocare il divieto di sponsorizzazione le società di scommesse. Le dichiarazioni di Lotito? Lui ce l'ha con tutti quelli che non hanno le sue idee o interessi. Non mi preoccuperei più di tanto. Lotito conosce perfettamente le regole del calcio".