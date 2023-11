TRAMEZZANI A RFV, Punta da 15 gol il tassello mancante

FirenzeViola.it

L’ex giocatore e ora allenatore del Sion, Paolo Tramezzani, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Chi si compra?”: “Normalmente prima di Natale la classifica era molto più definitiva, adesso niente è deciso e il merito è il modo di giocare delle medio-piccole, che hanno reso la serie A un campionato molto avvincente. Anche la Fiorentina ha una classifica molto positiva, nonostante avrebbe potuto raccogliere anche qualcosina in più per come gioca”.

Per quanto riguarda i problemi del gol evidenziati dalla Fiorentina, Italiano parla di “mancanza di ferocia”: devono essere i giocatori ad essere più concreti o l’allenatore deve cambiare qualcosa?

“La richiesta da parte di Italiano è alta perché la Fiorentina gioca un calcio molto offensivo, che crea tanto e che arriva spesso negli ultimi trenta metri. Nel secondo tempo di San Siro la squadra ha riempito spesso l’area di rigore senza riuscire a trovare il pareggio. Penso che Italiano metta in condizione i giocatori di essere più presenti e cinici. La Fiorentina oggi è in difficoltà nel trovare il gol, è vero, ma i Viola creano tantissimo. Secondo me ad oggi manca un finalizzatole da 15 gol che risolverebbe quelle gare che non si sbloccano”.

A gennaio quindi la proprietà dovrebbe nuovamente intervenire sul mercato o Italiano dovrebbe trovare alternative interne?

“Le strade come dite voi sono due: o la società decide, d’accordo con l’allenatore, di intervenire e garantire quel tipo di punta di cui parlavo in precedenza, altrimenti Italiano dovrà cercare soluzioni interne. Penso che a questa squadra manca un tassello per svoltare e quel tassello potrebbe essere il giocatore che garantisca un certo numero di reti e che, se venisse preso, avvicinerebbe la Fiorentina alle prime quattro”.

