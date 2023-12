TRAMEZZANI A RFV, Bicchiere viola pieno. CL possibile

FirenzeViola.it

Paolo Tramezzani a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore, ora allenatore, Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina, a partire dai possibili obiettivi della squadra viola: "Se togliamo Inter e Juve vedo il Milan con qualcosa in più delle altre concorrenti alla corsa Champions. Poi anche il Napoli se si ritrova potrà sicuramente tornare sui suoi livelli. Non penso che il campionato sia livellato verso il basso, anzi al contrario penso sia molto competitivo. La Fiorentina deve provare a cogliere l'occasione. Per me, da osservatore esterno, il bicchiere della Fiorentina è pieno. Anche in riferimento alla prestazione di ieri sera. I viola hanno fatto di tutto per vincere".

Sul pizzino di Mourinho a Rui Patricio

"Da allenatore tante volte capita di voler comunicare qualcosa negli ultimi minuti e non è facile. E' stata una cosa geniale, non mi sorprende che l'abbia fatto Mourinho. Mi ha piacevolmente sorpreso nella scelta di darlo al raccattapalle".

Secondo lei ieri nei cambi Italiano ha sbagliato?

"Ieri la Fiorentina ha cercato di limitare il raggio d'azione di Dybala fino a che l'argentino è restato in campo. Bonaventura oggi è il giocatore più importante della Fiorentina, sta giocando con una maturità e una disinvoltura incredibile".

L'aggiunta dal mercato di un attaccante potrebbe dare la spinta giusta alla Fiorentina per provare a lottare per traguardi importanti?

"La Fiorentina sono convinto possa arrivare tra le prime quattro. I viola hanno dimostrato di giocare bene e di avere continuità. Penso non debba solo sognare di arrivare in Champions, ma ci può arrivare concretamente. A gennaio se riesce a trovare un attaccante di livello può risolvere vari problemi. Nelle altre zone del campo invece direi che va bene così".