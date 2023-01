TOSTO A RFV, Terzic può fare anche meglio di Biraghi

Vittorio Tosto, ex difensore, tra le altre, di Fiorentina ed Empoli, è intervenuto in diretta dagli studi di Radio FirenzeViola per commentare le principali tematiche in casa viola. Queste le sue parole: "La Fiorentina in questo momento ha bisogno dell'attaccante giusto. Belotti mi ispira fiducia, lo vedrei molto bene con la maglia della Fiorentina addosso".

Il ruolo del terzino sinistro in casa viola?

"Ai tempi d'oggi non si riesce mai a trovare il giocatore giusto con le giuste caratteristiche. Quel profilo di terzino, in grado di fare entrambe le fasi, non si trova molto spesso. Biraghi pecca in fase difensiva, e quando va all'attacco, avendo consumato molte energie, sbaglia diversi cross. Paga qualcosa a livello atletico, altrimenti sarebbe un top".

Chi sacrificherebbe fra Terzic e Biraghi?

"Terzic è un giovane che mi piace molto. In prospettiva, con lo stesso numero di partite, può fare qualcosa in più rispetto a Biraghi. Ho visto Terzic giocare ad Empoli, e vi posso garantire che a livello psicologico e atletico è messo molto bene".

Sul difensore centrale?

"Visto che il calciomercato è aperto, se c'è denaro, ci sarebbe da rinforzare la rosa. Le plusvalenze, in questo caso quella possibile di Nico Gonzalez, servono per alzare il livello di qualità della rosa. La Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale completo, un pezzo da 90".